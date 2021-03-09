Еще 61 рязанец заразился COVID-19

Общее число заражений достигло 25 042. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 61 случай коронавируса. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 25 042. За сутки вылечились 69 пациентов, всего 23 157. Умерли 314 человек, за сутки смертей не зарегистрировано.

В России за сутки выявили 9 445 случаев заражения, всего 4 342 474. За сутки выздоровели 9 931 пациент, всего 3 932 177. Скончались 336 человек, всего 89 809.