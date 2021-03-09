Центр Рязани «встал» в пробке из-за ДТП

Согласно сервису «Яндекс.Карты», затор возник на Первомайском проспекте от площади Ленина до остановки ТЦ «Барс» на Московском шоссе. Скорость движения не превышает 3-5 километров в час.

Вечером во вторник, 9 марта, в Рязани образовались крупные пробки из-за ДТП у бывшего «Полсинаута». Фото с места аварии опубликовали в группе « ДТП | Аварии | Рязань » «ВКонтакте».

Согласно сервису «Яндекс.Карты», затор возник на Первомайском проспекте от площади Ленина до остановки ТЦ «Барс» на Московском шоссе, также пробки образовались на улицах Дзержинского и вокзальной. Скорость движения не превышает 3-5 километров в час.

Информация о произошедшем уточняется.

Справка Снежная гроза — редкое метеорологическое явление — гроза, при которой вместо ливневого дождя выпадает ливневой снег, ледяной дождь или ледяная крупа.