Жители Путятинского района остались без света из-за метели

Жители Путятинского района остались без света из-за метели. В воскресенье, 7 марта, из-за снегопада и сильного ветра несколько населенных пунктов остались без электричества.

В Путятинском районе в воскресенье, 7 марта, из-за снегопада и сильного ветра несколько населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

«В трех населенных пунктах — Карабухине, Петине и Романовых Дарках — свет отключился около 14:00. Бригада энергетиков работала до половины второго ночи. Сейчас электричество есть везде, кроме улицы Солнечной в Романовых Дарках, там электрики ищут проблему», — рассказал глава Карабухинского сельского поселения Анатолий Сарычев.

«В Строевском сельском поселении две бригады энергетиков работали всю ночь, к утру 8 марта дали свет на некоторых улицах в селах Екатериновка и Строевское. От нашего фидера запитана улица Красносоюзская в Путятине, там не было света 13 часов», — сказал глава Строевского сельского поселения Юрий Баринов.

Остальные населенные пункты Путятинского района и сам районный центр от непогоды не пострадали.