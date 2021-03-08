В Тульской области на неохраняемой парковке сгорели 13 автомобилей

В Тульской области произошел пожар на неохраняемой парковке. Сгорели 13 легковых автомобилей и автобусов. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

В Тульской области произошел пожар на неохраняемой парковке. Сгорели 13 легковых автомобилей и автобусов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

ЧП произошло в городе Донском 8 марта. В 3:17 на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании 13 автомобилей: Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy, Volkswagen Multivan, УАЗ, УАЗ «Патриот», 7 автомобилей Ford Transit.

Люди не пострадали. Обстоятельства случившегося выясняются.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать умышленный поджог.