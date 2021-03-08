В ночь на вторник в Рязанской области ожидается 20-градусный мороз

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от -15 до -10 градусов, днем — 6-11 градусов мороза.

В ночь на вторник, 9 марта, в Рязанской области похолодает до -20 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью от -15 до -10 градусов, днем — 6-11 градусов мороза.