Следователь рассказал о записке «скопинского маньяка»

Следователь Дмитрий Плоткин, который вел дело Мохова, в эфире программы «Вести. Дежурная часть» показал записку, не вошедшую в материалы дела.

Следователь рассказал о записке «скопинского маньяка». Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

Следователь Дмитрий Плоткин, который вел дело Мохова, в эфире программы «Вести. Дежурная часть» показал записку, не вошедшую в материалы дела.

«Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди», — написал Мохов.

Плоткин отметил, что «скопинский маньяк» называл похищенных жертв кроликами, а также обещал «убить и закопать» их.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.