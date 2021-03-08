Из школьной программы предложили исключить семь предметов. Об этом
Институт прогрессивного образования проводил опрос среди учащихся 8-11 классов с целью узнать предметы, которые можно было бы убрать из школьной программы.
Почти 70 процентов опрошенных назвали самым бесполезным предметом ОБЖ. По словам школьников, уроки проводятся формально и не дают практических навыков.
57 процентов старшеклассников высказались против технологии: предмет скучный, а разделение программы на мужскую и женскую уже не актуально.
Против астрономии выступили 38 процентов школьников. По мнению учащихся, этот предмет слишком сложный и никогда не пригодится в жизни.
Каждый пятый опрошенный предложил исключить из программы основы религиозной культуры: по словам ребят, вопросы религии для них являются слишком личными.
Краеведение предлагают убрать 17 процентов, а музыку и рисование 15 процентов школьников.
По мнению же педагогов, выбор ненужных предметов старшеклассниками во многом определялся тем, что по этим дисциплинам не сдают ЕГЭ. Однако отмечается, что к большинству предметов, которые учащиеся захотели убрать из программы, сами школы относятся как к маловажным и второстепенным.