Из школьной программы предложили исключить семь предметов

Из школьной программы предложили исключить семь предметов. Институт прогрессивного образования проводил опрос среди учащихся 8-11 классов. Почти 70 процентов опрошенных назвали самым бесполезным предметом ОБЖ.

Из школьной программы предложили исключить семь предметов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Институт прогрессивного образования проводил опрос среди учащихся 8-11 классов с целью узнать предметы, которые можно было бы убрать из школьной программы.

Почти 70 процентов опрошенных назвали самым бесполезным предметом ОБЖ. По словам школьников, уроки проводятся формально и не дают практических навыков.

57 процентов старшеклассников высказались против технологии: предмет скучный, а разделение программы на мужскую и женскую уже не актуально.

Против астрономии выступили 38 процентов школьников. По мнению учащихся, этот предмет слишком сложный и никогда не пригодится в жизни.

Каждый пятый опрошенный предложил исключить из программы основы религиозной культуры: по словам ребят, вопросы религии для них являются слишком личными.

Краеведение предлагают убрать 17 процентов, а музыку и рисование 15 процентов школьников.

По мнению же педагогов, выбор ненужных предметов старшеклассниками во многом определялся тем, что по этим дисциплинам не сдают ЕГЭ. Однако отмечается, что к большинству предметов, которые учащиеся захотели убрать из программы, сами школы относятся как к маловажным и второстепенным.