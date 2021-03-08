\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
-12°
Срд, 10
-18°
Чтв, 11
-14°
ЦБ USD 74.43 0.64 06/03
ЦБ EUR 88.93 -0.01 06/03
Нал. USD 74.20 / 74.90 14:32
Нал. EUR 88.55 / 89.25 14:32
Новости
Коронавирус
Публикации
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 2021 16:13
3 521
«Посмотрели цену и ушли». Как рязанцы реагируют на повышение цен
С конца 2020 года цены в магазинах стали резко расти. Е...
6 марта 11:44
4 377
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 13:43
4 471
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
11 989
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Из школьной программы предложили исключить семь предметов
Из школьной программы предложили исключить семь предметов. Институт прогрессивного образования проводил опрос среди учащихся 8-11 классов. Почти 70 процентов опрошенных назвали самым бесполезным предметом ОБЖ.

Из школьной программы предложили исключить семь предметов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Институт прогрессивного образования проводил опрос среди учащихся 8-11 классов с целью узнать предметы, которые можно было бы убрать из школьной программы.

Почти 70 процентов опрошенных назвали самым бесполезным предметом ОБЖ. По словам школьников, уроки проводятся формально и не дают практических навыков.

57 процентов старшеклассников высказались против технологии: предмет скучный, а разделение программы на мужскую и женскую уже не актуально.

Против астрономии выступили 38 процентов школьников. По мнению учащихся, этот предмет слишком сложный и никогда не пригодится в жизни.

Каждый пятый опрошенный предложил исключить из программы основы религиозной культуры: по словам ребят, вопросы религии для них являются слишком личными.

Краеведение предлагают убрать 17 процентов, а музыку и рисование 15 процентов школьников.

По мнению же педагогов, выбор ненужных предметов старшеклассниками во многом определялся тем, что по этим дисциплинам не сдают ЕГЭ. Однако отмечается, что к большинству предметов, которые учащиеся захотели убрать из программы, сами школы относятся как к маловажным и второстепенным.