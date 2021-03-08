Россиянкам 8 марта предложили сдать экс-возлюбленных в армию

Россиянкам 8 марта предложили сдать экс-возлюбленных в армию: «А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах».

Военный комиссариат по Ленинградской области поздравил девушек с 8 Марта и предложил им в качестве подарка сдать бывших возлюбленных в армию.

Видео поздравления опубликовано в официальном Instagram -аккаунте региона.

«А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», — сказал полковник Хромов.

Некоторые пользователи оставили ссылки на страницы молодых людей.