Россияне назвали профессии с завышенной зарплатой

Опрошенные жители России оценили уровень зарплат политиков, учителей, медсестер и программистов и высказали мнение, представителям каких профессий платят слишком много. Об этом
Среди тех, чьи зарплаты россияне считают неоправданно высокими, участники опроса чаще всего называли политиков (79%) и банкиров (61%). Также четверть опрошенных россиян назвали полицейских, еще 14% — программистов.
Слишком маленькую зарплату, по мнению опрошенных, в России получают соцработники — например, те, кто помогает пожилым или людям с ограниченными возможностями (71%). Чуть меньше респондентов назвали неоправданно маленькими зарплаты медсестер (70%) и представителей сферы по присмотру и уходу за детьми, например работников яслей и нянь (69%).
О недостаточной оплате труда учителей заявили 63% опрошенных. Среди профессий, представители которых получают столько, сколько должны, респонденты назвали бухгалтеров (62%), компьютерных инженеров/программистов (60%) и работников магазинов или ассистентов (57%).