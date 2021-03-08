Россияне назвали профессии с завышенной зарплатой

Опрошенные жители России оценили уровень зарплат политиков, учителей, медсестер и программистов и высказали мнение, представителям каких профессий платят слишком много. Среди тех, чьи зарплаты россияне считают неоправданно высокими, участники опроса чаще всего называли политиков (79%) и банкиров (61%).

Опрошенные жители России оценили уровень зарплат политиков, учителей, медсестер и программистов и высказали мнение, представителям каких профессий платят слишком много. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Ipsos.

Среди тех, чьи зарплаты россияне считают неоправданно высокими, участники опроса чаще всего называли политиков (79%) и банкиров (61%). Также четверть опрошенных россиян назвали полицейских, еще 14% — программистов.

Слишком маленькую зарплату, по мнению опрошенных, в России получают соцработники — например, те, кто помогает пожилым или людям с ограниченными возможностями (71%). Чуть меньше респондентов назвали неоправданно маленькими зарплаты медсестер (70%) и представителей сферы по присмотру и уходу за детьми, например работников яслей и нянь (69%).

О недостаточной оплате труда учителей заявили 63% опрошенных. Среди профессий, представители которых получают столько, сколько должны, респонденты назвали бухгалтеров (62%), компьютерных инженеров/программистов (60%) и работников магазинов или ассистентов (57%).