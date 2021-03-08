Пропавшую рязанскую школьницу ищут в других регионах

Пропавшую рязанскую школьницу ищут и в других регионах. На сайте СУ СК РФ по Пензенской области размещена ориентировка на разыскиваемую 15-летнюю Екатерину Муравьеву.

Пропавшую рязанскую школьницу ищут и в других регионах. На сайте СУ СК РФ по Пензенской области размещена ориентировка на разыскиваемую 15-летнюю Екатерину Муравьеву.

Муравьева Екатерина Андреевна 2005 года рождения 8 января 2021 года вышла из квартиры бабушки на улице Вокзальной в Рязани, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые, длиной до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней толщины.

Особые приметы: крупная родинка на шее слева.

На ней были короткий пуховик желтого цвета, брюки черного цвета, черные зимние ботинки, бежевая толстовка с капюшоном.

Лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении девочки, следственное управление СК России по Рязанской области просит сообщить по телефонам: 8 (4912) 96-09-63 , 21-81-69, +7 (910) 906-11-41 или 02 (112).

Напомним, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).