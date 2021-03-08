Пропавшую рязанскую школьницу ищут в других регионах

Пропавшую рязанскую школьницу ищут и в других регионах. На сайте СУ СК РФ по Пензенской области
Муравьева Екатерина Андреевна 2005 года рождения 8 января 2021 года вышла из квартиры бабушки на улице Вокзальной в Рязани, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Приметы: на вид 15-17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые, длиной до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней толщины.
Особые приметы: крупная родинка на шее слева.
На ней были короткий пуховик желтого цвета, брюки черного цвета, черные зимние ботинки, бежевая толстовка с капюшоном.
Лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении девочки, следственное управление СК России по Рязанской области просит сообщить по телефонам:
Напомним, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).