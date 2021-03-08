Определен кандидат для участия в Евровидении-2021

На песенном конкурсе Евровидение-2021 Россию представит певица Manizha. Она будет исполнять песню Russian woman.

Определен кандидат для участия в Евровидении-2021. Об этом объявили в эфире Первого канала.

На песенном конкурсе Евровидение-2021 Россию представит певица Manizha. Она будет исполнять песню Russian woman.

Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме , в нем примут участие исполнители из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.

В прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. Россию должна была представлять группа Little Big.