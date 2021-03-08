Определен кандидат для участия в Евровидении-2021
На песенном конкурсе Евровидение-2021 Россию представит певица Manizha. Она будет исполнять песню Russian woman.
Определен кандидат для участия в Евровидении-2021. Об этом объявили в эфире
На песенном конкурсе Евровидение-2021 Россию представит певица Manizha. Она будет исполнять песню Russian woman.
Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в
В прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. Россию должна была представлять группа Little Big.