Little Big выпустили новый клип

Группа из Санкт-Петербурга Little Big опубликовала новый клип на песню Sex Machine.

Группа из Санкт-Петербурга Little Big опубликовала новый клип на песню Sex Machine. За первые четыре часа видео собрало более полумиллиона просмотров, 87 тысячи лайков и почти девять тысяч комментариев.

В съемках также принял участие танцор Дмитрий Красилов, он же Пухляш. Он получил популярность после выхода клипа на трек UNO. С этой песней Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на ютьюб-канале музыкального конкурса за всю историю.

Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, а также диджей Сергей Макаров.