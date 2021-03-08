Эксперты перечислили улучшающие женское здоровье продукты

Женщинам, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье, стоит включать в свой рацион продукты с высоким содержанием железа, с лецитином, клетчаткой и йодом, а также богатые витаминами С и Е.

Женщинам, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье, следует включать в свой рацион продукты с высоким содержанием железа, с лецитином, клетчаткой и йодом, а также богатые витаминами С и Е. Об этом рассказали РИА Новости в сервисах «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Как отметила врач-диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха, в рационе женщин есть особенности — они нуждаются в определенном спектре витаминов и минералов. Поэтому необходимо употреблять продукты, богатые железом. Они препятствуют развитию анемии и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. К таким продуктам относятся нежирная говядина, куриная и говяжья печень, какао, спирулина, моллюски, чечевица, морская капуста и кунжут.

Женщинам для общего здоровья нужны полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата жирная морская рыба. Они способствуют нормальному синтезу гормонов, поддерживают здоровье и молодость кожи и волос.

Такие продукты, как фейхоа, морская капуста, кальмары, креветки, содержащие достаточное количество йода, улучшают обменные процессы в организме и нужны для профилактики онкологии.