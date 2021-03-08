Дороги Рязани вышли чистить 26 единиц техники

Утром в понедельник, 8 марта, продолжается уборка городских территорий. Дороги Рязани вышли чистить и обрабатывать 26 единиц техники.

Утром в понедельник, 8 марта, продолжается уборка городских территорий. Дороги Рязани вышли чистить и обрабатывать 26 единиц техники, сообщается на сайте мэрии.

Машины в составе четырех колонн выехали во все районы. Подрядные организации помогают бригадам дирекции расчищать тротуары, пешеходные переходы и остановки вручную и при помощи малой механизации.

Уже вечером 7 марта 25 машин вышли на подметание дорог общего пользования, а начиная с 22:00 произвели и противогололедную обработку.

Напомним, в воскресенье, 7 марта, шла метель. Рязанцы жаловались, что вечером не могли выехать из центра.