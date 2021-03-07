В Рязанскую область потепление придет с 13 марта

В Рязанскую область потепление придет с 13 марта. Температура воздуха будет близка к нулю.

В Гидрометцентре прогнозируют возвращение тепла в ЦФО в конце следующей недели, 13-14 марта. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха будет близка к нулю.

«В следующие выходные мы ожидаем, что температура будет близка к нулевой отметке. Просто очень заметное повышение температуры будет», — пояснил Вильфанд.

По его словам, потепление в восточных регионах ЦФО будет более плавным.