В Рязанскую область потепление придет с 13 марта
В Рязанскую область потепление придет с 13 марта. Температура воздуха будет близка к нулю.
В Гидрометцентре прогнозируют возвращение тепла в ЦФО в конце следующей недели, 13-14 марта. Об этом
Температура воздуха будет близка к нулю.
«В следующие выходные мы ожидаем, что температура будет близка к нулевой отметке. Просто очень заметное повышение температуры будет», — пояснил Вильфанд.
По его словам, потепление в восточных регионах ЦФО будет более плавным.