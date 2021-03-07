В Рязанской области 8 марта ожидаются снег и гололедица

В Рязанской области 8 марта ожидаются снег и гололедица. Температура воздуха по области ночью −10…−5 градусов, днем −6…−1 градус.

В Рязанской области в понедельник, 8 марта, ожидаются снег и гололедица. Температура воздуха по области ночью −10…−5 градусов, днем −6…−1 градус, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно, с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег (до 4 мм), местами метель. Днем небольшой снег (до 0,9 мм).

На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.