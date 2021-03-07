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В России вступил в силу закон о запрете высаживать безбилетных детей из транспорта
В воскресенье, 7 марта, в России вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.

В воскресенье, 7 марта, в России вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володина напомнил об ответственности за принудительную высадку детей из транспорта.

«С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность.

Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья. Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку 12 лет поздно вечером в 20-градусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться», — сказал Володин.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Кировской области вечером 25 февраля школьницу, возвращавшуюся со спортивных занятий домой, высадили из автобуса из-за нехватки денег на проезд. При этом из-за холода у ребенка разрядился телефон.