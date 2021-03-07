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В России рост заболеваемости COVID-19 ожидается в середине весны
Заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти в России в середине весны, а снижение начнется в конце мая. Об этом рассказали инфекционисты.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти в России в середине весны, а снижение начнется в конце мая. Об этом инфекционисты рассказали РИА Новости.

«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не настолько выражен, также могут заболеть повторно люди, которые болели год назад», — рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Многие люди, перенесшие коронавирус в легкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной.

Также врач отметил, что весной происходит обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет. Влажный воздух способствует передаче коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что снижение заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет в конце мая.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский пояснил, что статистика по заболевшим COVID-19 может держаться примерно на одном и том же уровне в связи с тем, что есть люди, которые не встречались с вирусом.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости, но не стоит пренебрегать эпидмерами.