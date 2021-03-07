В России распоряжаться маткапиталом станет проще

Правительство упростило правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство упростило правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Теперь в случаях, когда маткапитал используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома, родителям не нужно будет представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ. Достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

В правительстве напомнили, что с апреля прошлого года заявки на материнский капитал подавать не нужно — сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале госуслуг.

С этого года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей.