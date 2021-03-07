В мэрии Рязани отреагировали на видео с нанесением разметки на разбитую дорогу

В мэрии Рязани отреагировали на видео с нанесением разметки на разбитую дорогу.

Рязанская администрация отреагировала на видеозапись с нанесением разметки на разбитую дорогу на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Новой. Видео накануне появилось в социальных сетях.

Специалисты усмотрели в действиях дорожников нарушения технологических регламентов и вероятность нарушения действующего законодательства.

«Ввиду того, что администрация города не являлась заказчиком вышеуказанных работ, в ближайшее время будет проведена проверка и приняты соответствующие меры по отношению к производителю работ и их заказчику», — пояснили в пресс-службе.

Ямы на Касимовском шоссе устранят при наступлении благоприятной погоды.