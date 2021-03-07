В Клепиковском районе мужчина зарезал своего друга после застолья

В Клепиковском районе мужчина зарезал своего друга после застолья. Убийство произошло 5 марта.

В Клепиковском районе 38-летний мужчина зарезал своего 42-летнего приятеля. Тело было найдено в доме убитого. Об этом РЗН. инфо рассказали в региональном следственном комитете.

Известно, что 42-летний мужчина пригласил к себе в гости 38-летнего знакомого. Мужчины распивали спиртное и между ними произошел конфликт. Гость схватил нож и нанес множество ножевых ранений хозяину. После он попытался спрятать труп в подполе.

Подохреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются обстоятельства преступления.