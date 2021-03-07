Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

Ушел из жизни бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Ему было 97 лет.
«Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь», — сказал председатель СК Александр Бастрыкин.
С 1984 года по 1988 года Сухарев был министром юстиции РСФСР, с 26 мая 1988 по 15 октября 1990 года занимал должность генерального прокурора СССР. Написал более 120 научных работ, в том числе и книги «Наш народный суд». Сухарев был членом Общественного совета при Следственном комитете РФ. Кроме того, он принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса и других основополагающих актов в области борьбы с преступностью и защиты прав россиян.
Сухарев участвовал в Великой Отечественной войне. В декабре 1941 года стал командиром взвода связи. В сентябре 1944 года получил тяжелое ранение при форсировании реки Нарев.