\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
-5°
Втр, 09
-12°
Срд, 10
-17°
ЦБ USD 74.43 0.64 06/03
ЦБ EUR 88.93 -0.01 06/03
Нал. USD 74.20 / 74.90 14:32
Нал. EUR 88.55 / 89.25 14:32
Новости
Коронавирус
Публикации
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
Вчера 16:13
989
«Посмотрели цену и ушли». Как рязанцы реагируют на повышение цен
С конца 2020 года цены в магазинах стали резко расти. Е...
6 марта 2021 11:44
2 840
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 13:43
3 490
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
10 316
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев
Ушел из жизни бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев. Ему было 97 лет.

Ушел из жизни бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ему было 97 лет.

«Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь», — сказал председатель СК Александр Бастрыкин.

С 1984 года по 1988 года Сухарев был министром юстиции РСФСР, с 26 мая 1988 по 15 октября 1990 года занимал должность генерального прокурора СССР. Написал более 120 научных работ, в том числе и книги «Наш народный суд». Сухарев был членом Общественного совета при Следственном комитете РФ. Кроме того, он принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса и других основополагающих актов в области борьбы с преступностью и защиты прав россиян.

Сухарев участвовал в Великой Отечественной войне. В декабре 1941 года стал командиром взвода связи. В сентябре 1944 года получил тяжелое ранение при форсировании реки Нарев.