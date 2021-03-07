Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

Ушел из жизни бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев. Ему было 97 лет.

Ушел из жизни бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ему было 97 лет.

«Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь», — сказал председатель СК Александр Бастрыкин.

С 1984 года по 1988 года Сухарев был министром юстиции РСФСР, с 26 мая 1988 по 15 октября 1990 года занимал должность генерального прокурора СССР. Написал более 120 научных работ, в том числе и книги «Наш народный суд». Сухарев был членом Общественного совета при Следственном комитете РФ. Кроме того, он принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса и других основополагающих актов в области борьбы с преступностью и защиты прав россиян.

Сухарев участвовал в Великой Отечественной войне. В декабре 1941 года стал командиром взвода связи. В сентябре 1944 года получил тяжелое ранение при форсировании реки Нарев.