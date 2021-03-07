Российские вузы смогут проводить дистанционные сессии с помощью биометрии

Правительство РФ разрешило вузам проводить сессию дистанционно с использованием биометрии. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство РФ разрешило вузам проводить сессию дистанционно с использованием биометрии. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)», — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Формат будет доступен для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Систему планируют применять в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство учебных заведений, но потребуется и согласие самого учащегося.

Система обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студенты должны зарегистрироваться в ЕБС, а перед началом экзамена произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его. Сведения по защищенным каналам будут передаваться в вуз, при подтверждении личности студента допустят к экзамену.

Такие меры расширят возможности промежуточной аттестации для людей из отдаленных населенных пунктов.