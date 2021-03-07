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Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
Россиянам разъяснили, как увеличить будущую пенсию. Официальная зарплата и страховой стаж — главные факторы, которые на это влияют, но есть и другие.

Россиянам разъяснили, как увеличить будущую пенсию. Официальная зарплата и страховой стаж — главные факторы, которые на это влияют, но есть и другие, пишет «Российская газета».

Размер будущей пенсии зависит от размера фиксированной выплаты — от того, сколько коэффициентов накоплено на лицевом счете в ПФР и от того, сколько средств скопилось в системе обязательной накопительной пенсии, отмечает доктор экономических наук Александр Сафонов.

Фиксированные выплаты выплачиваются всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия, и она у каждого своя.

За каждый год трудового стажа начисляется один коэффициент. Чем больше стаж, тем больше коэффициентов.

На количество коэффициентов влияет и размер заработка. Поскольку рассчитать самостоятельно количество заработанных коэффициентов сложно, можно зарегистрироваться на сайте ПФР, создав личный кабинет, и там получить всю информацию о текущем состоянии счета.

При расчете стажа есть определенные льготы. Так, женщины, находившиеся в отпуске по уходу за детьми, получают за 1,5 года отпуска за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго ребенка — 5,4, а за третьего — 8,1.

Льготу имеет и один из родителей, ухаживающий за ребенком-инвалидом. За год ухода начисляется 1,8 коэффициента.

Повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста гражданин продолжит работать.

Будущая пенсия складывается также из выплаты пенсионных накоплений. Повлиять на их сумму можно, если внимательно относиться к выбору управляющей компании, которая инвестирует эти средства. Повысить размер пенсии, помимо прочего, можно за счет участия в добровольных пенсионных программах.