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Раздетый волгоградец напал на прохожих с ножом и отверткой
Житель Волгограда напал на прохожих и попытался устроить массовую резню. Он был с ножом и отверткой. Пострадала женщина.

Житель Волгограда напал на прохожих и попытался устроить массовую резню, сообщает v1.ru со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел в воскресенье, 7 марта, на набережной Волжской Флотилии.

«Сегодня около 7:00 вышел на работу. Только вышел из подъезда, смотрю, бежит мужчина в одних кальсонах и футболке, весь в крови. В одной руке у него отвертка здоровая, в другой нож. И на меня бежит. А за ним полицейский. Я опешил, не знаю, что делать. В сторону успел от него отскочить», — рассказал один из очевидцев.

За мужчиной гнался полицейский. В какой-то момент сотрудник магазина достал травматический пистолет и начал стрелять в убегавшего. По словам очевидца, было пять или шесть выстрелов. При этом он вел себя странно: все время улыбался.

Убегавшего попытались остановить с помощью перцового баллончика, но это не помогло. Тогда очевидец схватил трубу и ударил мужчину. Позже подъехали другие полицейские и медики. Нападавшего волгоградца задержали.

От рук нападавшего пострадала женщина, она была в крови. Как позже сообщил источник в полиции, жертва нападения осталась жива.

Нападавшего задержали и направили на психокоррекцию. Выясняется официальная информация.