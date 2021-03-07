Новый поезд из Москвы в Крым будет идти через Рязань

Компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла новое направление движения поездов «Таврия» на полуостров Крым и обратно. Поезд № 164/163 Москва — Феодосия будет идти через Рязань.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла новое направление движения поездов «Таврия» на полуостров Крым и обратно. Поезд № 164/163 Москва — Феодосия будет идти через Рязань, сообщается на сайте перевозчика.

Поезд будет курсировать раз в 3 дня в период с 30 апреля по 9 мая и с 24 мая по 30 сентября. Состав последует через Рязань, Мичуринск, Придачу (Воронеж-Южный), Ростов и Владиславовку. Время в пути из Москвы — 28 часов.

Первый состав отправится из столицы 30 апреля в 14:45 и прибудет в Феодосию 1 мая в 18:55. Из Феодосии первый поезд отправится 1 мая в 20:00, прибудет в Москву 3 мая в 4:00.

Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. В составе есть купейные и плацкартные вагоны. У каждого места — два режима освещения, настраиваемые индивидуально, а также розетки и USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат-контроль. В вагонах биотуалеты.

Билеты можно приобретать за 90 суток.