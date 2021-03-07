МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области

МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. В течение ночи и в первой половине дня 8 марта на территории региона местами сохранится усиление северо-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с.

МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

В течение ночи и в первой половине дня 8 марта на территории региона местами сохранится усиление северо-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с, в отдельных районах метель с ухудшением видимости менее 1000 м, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Рязанцев призвали быть осторожнее, не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.