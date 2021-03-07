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К рязанке в квартиру пытались проникнуть двое незнакомцев
Жительница Рязани предупредила, что в Канищеве появились подозрительная пара — мужчина и женщина. Они пытались проникнуть к ней в квартиру. Об инциденте подписчица рассказала РЗН. инфо.

Жительница Рязани предупредила, что в Канищеве появились подозрительная пара — мужчина и женщина. Они пытались проникнуть к ней в квартиру. Об инциденте подписчица рассказала РЗН. инфо.

По словам девушки, ситуация произошла в доме в районе телезавода.

«Двое неизвестных людей пытались проникнуть в квартиру. Когда мы открыли дверь, они сказали, что ошиблись квартирой и быстро ушли из подъезда», — написала рязанка.

В полицию она не обращалась.