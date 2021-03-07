К рязанке в квартиру пытались проникнуть двое незнакомцев
Жительница Рязани предупредила, что в Канищеве появились подозрительная пара — мужчина и женщина. Они пытались проникнуть к ней в квартиру. Об инциденте подписчица рассказала РЗН. инфо.
Жительница Рязани предупредила, что в Канищеве появились подозрительная пара — мужчина и женщина. Они пытались проникнуть к ней в квартиру. Об инциденте подписчица рассказала РЗН. инфо.
По словам девушки, ситуация произошла в доме в районе телезавода.
«Двое неизвестных людей пытались проникнуть в квартиру. Когда мы открыли дверь, они сказали, что ошиблись квартирой и быстро ушли из подъезда», — написала рязанка.
В полицию она не обращалась.