К рязанке в квартиру пытались проникнуть двое незнакомцев

Жительница Рязани предупредила, что в Канищеве появились подозрительная пара — мужчина и женщина. Они пытались проникнуть к ней в квартиру. Об инциденте подписчица рассказала РЗН. инфо.

Жительница Рязани предупредила, что в Канищеве появились подозрительная пара — мужчина и женщина. Они пытались проникнуть к ней в квартиру. Об инциденте подписчица рассказала РЗН. инфо.

По словам девушки, ситуация произошла в доме в районе телезавода.

«Двое неизвестных людей пытались проникнуть в квартиру. Когда мы открыли дверь, они сказали, что ошиблись квартирой и быстро ушли из подъезда», — написала рязанка.

В полицию она не обращалась.