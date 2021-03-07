Дагестанка инсценировала нападение ради внимания мужа

Жительница Дагестана решила обратить на себя внимание мужа и инсценировала ограбление. Об этом сообщает МВД республики в Instagram.

Жительница Дагестана решила обратить на себя внимание мужа и инсценировала ограбление. Об этом сообщает МВД республики в Instagram .

Местный житель заявил в полицию, что неизвестный в маске проник в его квартиру, связал супругу и украл телефон за 45 000 рублей. Полицейские выехали на место происшествия.

Во время беседы женщина начала путаться в показаниях. Полицейские усомнились в ее словах.

Было установлено, что женщина сама инсценировала ограбление, чтобы привлечь внимание мужа. Она специально разбросала вещи по квартире, спрятала телефон под диван и связала себе руки веревкой. Вернувшемуся супругу она рассказала, что стала жертвой грабителя.

«Уважаемые мужья, уделяйте внимание своим женам! Чтоб им не приходилось инсценировать нападения и привлекать к этому полицию!» — призвали в пресс-службе МВД.