Жителей Рязанской области предупредили о тумане

Жителей Рязанской области предупредили о тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей Рязанской области предупредили о тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 6 марта.

В утренние часы на территории области местами ожидаются туманы с видимостью 200-500 м.

При тумане возникают факторы опасности: снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, пешеходы должны быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям следует снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних маневров.