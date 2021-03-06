Жительница Рязани сочинила оду городским коммунальщикам

Жительница Рязани сочинила оду городским коммунальщикам. Рязанка Ангелина Левакова пояснила, что хочет привлечь внимание администрации к проблемам города.

Рязанка Ангелина Левакова сочинила оду городским коммунальщикам. Видео со стихами девушка опубликовала в своем Instagram.

Она пояснила, что хочет привлечь внимание администрации к проблемам города.

«Ежедневно получаю сотни сообщений о проблемах нашего города. Я искала пути того, как нам привлечь внимание к проблеме, а также простимулировать администрацию, чтобы решить в скором времени, — пояснила девушка. — Написала стихотворение для того, чтобы отразить наши проблемы в творческой и доступной форме».

Напомним, ранее Ангелина Левакова прошла по превратившемуся в озеро переходу. Женщина сняла видео, чтобы привлечь внимание к проблемам пешеходов. Она призвала городские власти делать дороги так, чтобы они были доступными не только для водителей.