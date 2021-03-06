\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
-5°
Пнд, 08
-6°
Втр, 09
-13°
ЦБ USD 74.43 0.64 06/03
ЦБ EUR 88.93 -0.01 06/03
Нал. USD 74.20 / 74.90 14:32
Нал. EUR 88.55 / 89.25 14:32
Новости
Коронавирус
Публикации
«Посмотрели цену и ушли». Как рязанцы реагируют на повышение цен
С конца 2020 года цены в магазинах стали резко расти. Е...
Вчера 11:44
1 843
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 13:43
2 825
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
9 609
Техосмотр выйдет из сумрака. Чего ждать от новых правил проверки автом...
В этом году в России изменятся правила техосмотра автом...
2 марта 14:09
7 084
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Врачи рассказали, какие исследования нужно пройти переболевшим COVID-19
Врачи рассказали, какие исследования нужно пройти переболевшим COVID-19. После коронавируса следует проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога.

Врачи рассказали, какие исследования нужно пройти переболевшим COVID-19. После коронавируса следует проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога, сообщают «Аргументы и факты».

Физиотерапевт Кирилл Белан рассказал, что одно из самых опасных осложнений коронавируса — это миокардит, воспалительный процесс в мышечном слое сердца. Он возникает даже после легкой формы инфекции. Главные признаки — слабость, боли в сердце, кашель, отеки, головокружение и одышка. Для постановки диагноза кардиолог может назначить ЭхоКГ и МРТ сердца, а также исследования на сердечные топонины I и T и на маркер сердечной недостаточности pro-BNP. Пациенту назначат лечение противовирусными препаратами и постельный режим.

Также последствием коронавируса может стать гиперкоагуляция — склонность к тромбообразованию. Нарушения в системе свертывания крови приводят к образованию множества микроскопических тромбов, отсюда ухудшение кровоснабжения и такие симптомы, как одышка или даже неврологические расстройства.

В этом случае нужно пройти коагулограмму, включающая D-димер — маркер тромбообразования. Лечиться предстоит антикоагулянтами. Следует вести активный образ жизни, пить много воды.

Врач-эндокринолог Юрий Потешкин напомнил, что коронавирус может спровоцировать развитие диабета первого и второго типа. Поэтому при слабости, быстрой утомляемости, постоянной жажде, при ухудшении зрения, снижении веса и медленном заживлении ран стоит обратиться к эндокринологу, сдать анализы на глюкозу плазмы и гликированный гемоглобин.

Фиброзные изменения в легких снижают насыщаемость кислородом. После выздоровления у человека еще полтора-три месяца могут сохраняться кашель и одышка, но большинство пульмонологов сходятся во мнении, что организм самостоятельно справится с инфекцией. Желательно бросить курить и заняться дыхательной гимнастикой.

У перенесших COVID-19 ухудшается память, возникают панические атаки и резкие перепады настроения. Нередко переболевшие страдают бессонницей из-за нейротоксического действия вируса. Следует больше отдыхать, гулять, регулярно питаться.