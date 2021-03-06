Врачи рассказали, какие исследования нужно пройти переболевшим COVID-19

Врачи рассказали, какие исследования нужно пройти переболевшим COVID-19. После коронавируса следует проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога.

Врачи рассказали, какие исследования нужно пройти переболевшим COVID-19. После коронавируса следует проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога, сообщают « Аргументы и факты ».

Физиотерапевт Кирилл Белан рассказал, что одно из самых опасных осложнений коронавируса — это миокардит, воспалительный процесс в мышечном слое сердца. Он возникает даже после легкой формы инфекции. Главные признаки — слабость, боли в сердце, кашель, отеки, головокружение и одышка. Для постановки диагноза кардиолог может назначить ЭхоКГ и МРТ сердца, а также исследования на сердечные топонины I и T и на маркер сердечной недостаточности pro-BNP. Пациенту назначат лечение противовирусными препаратами и постельный режим.

Также последствием коронавируса может стать гиперкоагуляция — склонность к тромбообразованию. Нарушения в системе свертывания крови приводят к образованию множества микроскопических тромбов, отсюда ухудшение кровоснабжения и такие симптомы, как одышка или даже неврологические расстройства.

В этом случае нужно пройти коагулограмму, включающая D-димер — маркер тромбообразования. Лечиться предстоит антикоагулянтами. Следует вести активный образ жизни, пить много воды.

Врач-эндокринолог Юрий Потешкин напомнил, что коронавирус может спровоцировать развитие диабета первого и второго типа. Поэтому при слабости, быстрой утомляемости, постоянной жажде, при ухудшении зрения, снижении веса и медленном заживлении ран стоит обратиться к эндокринологу, сдать анализы на глюкозу плазмы и гликированный гемоглобин.

Фиброзные изменения в легких снижают насыщаемость кислородом. После выздоровления у человека еще полтора-три месяца могут сохраняться кашель и одышка, но большинство пульмонологов сходятся во мнении, что организм самостоятельно справится с инфекцией. Желательно бросить курить и заняться дыхательной гимнастикой.

У перенесших COVID-19 ухудшается память, возникают панические атаки и резкие перепады настроения. Нередко переболевшие страдают бессонницей из-за нейротоксического действия вируса. Следует больше отдыхать, гулять, регулярно питаться.