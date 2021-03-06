В Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер

По данным Росгидрометцентра, в воскресенье, 7 марта, на территории Рязанской области ожидаются местами снег, метель, порывы ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.