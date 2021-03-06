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В Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
По данным Росгидрометцентра, в воскресенье, 7 марта, на территории Рязанской области ожидаются местами снег, метель, порывы ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.

В Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер.

По данным Росгидрометцентра, в воскресенье, 7 марта, на территории региона ожидаются местами снег, метель, порывы ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.

МЧС рекомендует жителям быть внимательнее и осторожнее.

Напомним, в ночь на 7 марта в Рязанской области похолодает до -13 градусов.