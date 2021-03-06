В Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
По данным Росгидрометцентра, в воскресенье, 7 марта, на территории Рязанской области ожидаются местами снег, метель, порывы ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.
В Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер.
По данным Росгидрометцентра, в воскресенье, 7 марта, на территории региона ожидаются местами снег, метель, порывы ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.
МЧС рекомендует жителям быть внимательнее и осторожнее.
Напомним, в ночь на 7 марта в Рязанской области похолодает до -13 градусов.