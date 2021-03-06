В Рязанской области от COVID-19 скончались еще двое человек

По данным федерального оперштаба на утро 6 марта, в Рязанской области от коронавируса умерли еще двле жителей. Всего за время пандемии умерли 310 человек.

По данным федерального оперштаба на утро 6 марта, в Рязанской области от коронавируса умерли еще двле жителей. Всего за время пандемии умерли 310 человек.

За сутки зафиксировали 64 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболели 24 856 жителей региона.

Выздоровел 81 человек, всего — 22 941.