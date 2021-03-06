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В Рязанской области 7-8 марта федеральные трассы будут чистить 30 единиц техники
В Рязанской области 7-8 марта на федеральные трассы для уборки от снега готовы вывести 30 единиц техники. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В Рязанской области 7-8 марта на федеральные трассы для уборки от снега готовы вывести 30 единиц техники. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Движение на подведомственных трассах осуществляется в штатном режиме. За прошедший день, 6 марта, для очистки и обработки автодорог в Рязанской области было задействовано 19 единиц техники.

Для превентивной обработки проезжей части в регионе израсходовали 195 тонн противогололедных материалов.

Согласно прогнозам Гидрометцентра и данным спутниковых метеосистем, 7-8 марта на подведомственных трассах сохранятся неблагоприятные погодные условия.

Дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на федеральных трассах. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги 30 единиц техники в Рязанской области. Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах.