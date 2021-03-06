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В Касимове отреставрируют сгоревший в 2020 году дом Барковых
В Касимове отреставрируют три исторических здания, среди них — сгоревший в ноябре прошлого года памятник федерального значения дом Барковых. Об этом сообщила госинспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

В Касимове отреставрируют три исторических здания, среди них — сгоревший в ноябре прошлого года памятник федерального значения дом Барковых. Об этом сообщила госинспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

В 2020 году правительство области подготовило проект комплексного развития территории и инфраструктуры исторического поселения города Касимов. Проект поддержало Минкультуры РФ. Он предусматривает комплексную реставрацию с приспособлением трех объектов культурного наследия: дом Барковых на Набережной, 21, Здание Общества взаимных кредитов на улице Карла Либкнехта, 6 и Дом меценатов Шакуловых на площади Победы, 22.

«Реализовать проект планируется в 2022—2026 годы», — говорится в сообщении госинспекции.

Напомним, в ноябре 2020 года огонь уничтожил дом Барковых — здание 1828 года постройки, в котором в 1977 году снимали фильм Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга». В 1960 году объект внесли в реестр памятников федерального значения. От дома Барковых в Касимове, который сгорел 20 ноября, остались только колонны и входная группа.

Любимов заявил, что после пожара в доме Барковых в Касимове направил письма в Минкультуры России и Росимущество с просьбой передать этот объект культурного наследия федерального значения на баланс одной из организаций, подведомственных Минкультуры Рязанского региона. Губернатор отметил, что эту нужно для работ по сохранению и восстановлению памятника.