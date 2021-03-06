В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров. Депутат Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на покупку двух льготных билетов в год на поезда дальнего следования.

В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров. Депутат Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на покупку двух льготных билетов в год на поезда дальнего следования. Инициативу он изложил в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева, сообщает RT .

Депутат считает, что мера очень важна для пожилых людей, потому что у многих из них есть родственники в отдаленных регионах России. Сухарев добавил, что сейчас пенсионеры не входят в категорию граждан, имеющих право покупать билеты на поезда дальнего следования на льготных условиях.

«Прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов», — заявил в письме депутат.

Он добавил, что многие пожилые люди сегодня тратят на покупку билета на поезд значительную часть пенсии.