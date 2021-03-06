\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
-5°
Пнд, 08
-6°
Втр, 09
-13°
ЦБ USD 74.43 0.64 06/03
ЦБ EUR 88.93 -0.01 06/03
Нал. USD 74.20 / 74.90 14:32
Нал. EUR 88.55 / 89.25 14:32
Новости
Коронавирус
Публикации
«Посмотрели цену и ушли». Как рязанцы реагируют на повышение цен
С конца 2020 года цены в магазинах стали резко расти. Е...
Вчера 11:44
1 841
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 13:43
2 823
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
9 607
Техосмотр выйдет из сумрака. Чего ждать от новых правил проверки автом...
В этом году в России изменятся правила техосмотра автом...
2 марта 14:09
7 083
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Башкирии из-за распродажи игрушек посетители устроили давку
В башкирском городе Белебей из-за акции на детские игрушки в субботу, 6 марта, посетители устроили давку. Инцидент попал на видео. По словам очевидцев, одну женщину едва не затоптали.

В башкирском городе Белебей из-за акции на детские игрушки в субботу, 6 марта, посетители устроили давку. Инцидент попал на видео.

Покупательница магазина рассказала telegram-каналу Life Shot, что акцию рекламировали заранее: любая игрушка — 39 рублей, только с 9:00 до 10:00, один час. Уже к открытию собралось около 150 человек. Все они ринулись в магазин.

«Кто первым стоял, их всех в магазин „занесли“. Магазин сам маленький. Маленький проход, метра полтора, наверное. Там даже одну женщину повалили, она лежит, она орет, ее поднять никто не может, потому что невозможно наклониться. И по ней люди идут, понимаете? Это ужасно! Из соседних магазинчиков говорят администрации, чтобы закрыли ворота, чтобы толпа остальная сюда не заходила. Никакой реакции. Стоит охрана, снимают через стекло на телефон, смеются», — рассказала женщина.

Она добавила, что некоторые посетители были с детьми. Их тоже швыряли и толкали.