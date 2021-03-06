В Башкирии из-за распродажи игрушек посетители устроили давку

В башкирском городе Белебей из-за акции на детские игрушки в субботу, 6 марта, посетители устроили давку. Инцидент попал на видео. По словам очевидцев, одну женщину едва не затоптали.

В башкирском городе Белебей из-за акции на детские игрушки в субботу, 6 марта, посетители устроили давку. Инцидент попал на видео.

Покупательница магазина рассказала telegram-каналу Life Shot, что акцию рекламировали заранее: любая игрушка — 39 рублей, только с 9:00 до 10:00, один час. Уже к открытию собралось около 150 человек. Все они ринулись в магазин.

«Кто первым стоял, их всех в магазин „занесли“. Магазин сам маленький. Маленький проход, метра полтора, наверное. Там даже одну женщину повалили, она лежит, она орет, ее поднять никто не может, потому что невозможно наклониться. И по ней люди идут, понимаете? Это ужасно! Из соседних магазинчиков говорят администрации, чтобы закрыли ворота, чтобы толпа остальная сюда не заходила. Никакой реакции. Стоит охрана, снимают через стекло на телефон, смеются», — рассказала женщина.

Она добавила, что некоторые посетители были с детьми. Их тоже швыряли и толкали.