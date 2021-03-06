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В 2050 году Рязань может войти в Московскую агломерацию
В 2050 году Рязань может войти в Московскую агломерацию. Развитие транспортной инфраструктуры, внедрение скоростных поездов между городами приведет к тому, что города в радиусе 200 километров окажутся в зоне 30-минутной доступности от Москвы.

В 2050 году Рязань может войти в Московскую агломерацию. Об этом сообщает МК.

В столице стартовал новый проект Института Генплана — форсайт «Москва 2050». На протяжении нескольких недель эксперты обсудят сценарии будущего Москвы в ближайшие 10-20 лет. По их мнению, рост столичной агломерации уже не остановить. Столица продолжит разрастаться и поглощать новые территории.

Среди основных тенденций, определяющих будущее всех больших городов, названы цифровизация, растущее неравенство, изменения климата, связность и демографические изменения, вызванные миграционными потоками.

По словам директора Центра урбанистики Серея Капкова, Москва продолжит оставаться городом, куда съезжаются все. Только по официальным данным Росстата, в Москву и область каждый год переезжает около 200 тысяч человек.

Развитие транспортной инфраструктуры, внедрение скоростных поездов между городами приведет к тому, что города в радиусе 200 километров окажутся в зоне 30-минутной доступности от Москвы. Тула, Калуга, Рязань, Тверь, Владимир смогут войти в новую агломерацию. Эти города станут наиболее престижными для жизни, считает эксперт.