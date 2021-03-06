\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
-5°
Пнд, 08
-6°
Втр, 09
-13°
ЦБ USD 74.43 0.64 06/03
ЦБ EUR 88.93 -0.01 06/03
Нал. USD 74.20 / 74.90 14:32
Нал. EUR 88.55 / 89.25 14:32
Новости
Коронавирус
Публикации
«Посмотрели цену и ушли». Как рязанцы реагируют на повышение цен
С конца 2020 года цены в магазинах стали резко расти. Е...
Вчера 11:44
1 841
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 13:43
2 823
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
9 607
Техосмотр выйдет из сумрака. Чего ждать от новых правил проверки автом...
В этом году в России изменятся правила техосмотра автом...
2 марта 14:09
7 082
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы обнаружили нелегальную свалку промышленных отходов в Дубровичах
Рязанцы обнаружили нелегальную свалку промышленных отходов в Дубровичах. Промышленные и шлаковые отходы находятся рядом с озером и Окой.

В Рязанском районе разрастается свалка промышленных отходов. Нелегальный полигон обнаружили в селе Дубровичи местные жители, сообщает ГТРК «Ока».

Промышленные и шлаковые отходы находятся рядом с озером и Окой. При половодье все это окажется в воде.

Класс опасности установят специалисты. Виновному лицу грозит штраф. Эксперты уже взяли пробы почвы.

«Пробы почвы у нас отобраны на химико-токсикологические исследования, в настоящее время проводится исследования. По результатам будет установлено, есть ли загрязнение плодородного слоя почвы на этом участке. Основная опасность, что участок примыкает к водоему», — отметил начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Вячеслав Шульгин.

Территория в 6 гектаров находится в долевой собственности братьев Сабуцких и Андрея Баскака. Предприниматели много лет на этом участке разрабатывают песчаный карьер.

Андрей Баскак причастность к происходящему отрицает. Сергей Сабуцкий высказался, что это не мусор, а шлак для строительства дороги.

Территория загрязнения — 0,17 гектаров земли. В ближайшее время должны выдать предписание на ликвидацию мусора.