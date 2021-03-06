Рязанцы обнаружили нелегальную свалку промышленных отходов в Дубровичах

Рязанцы обнаружили нелегальную свалку промышленных отходов в Дубровичах. Промышленные и шлаковые отходы находятся рядом с озером и Окой.

В Рязанском районе разрастается свалка промышленных отходов. Нелегальный полигон обнаружили в селе Дубровичи местные жители, сообщает ГТРК «Ока».

Промышленные и шлаковые отходы находятся рядом с озером и Окой. При половодье все это окажется в воде.

Класс опасности установят специалисты. Виновному лицу грозит штраф. Эксперты уже взяли пробы почвы.

«Пробы почвы у нас отобраны на химико-токсикологические исследования, в настоящее время проводится исследования. По результатам будет установлено, есть ли загрязнение плодородного слоя почвы на этом участке. Основная опасность, что участок примыкает к водоему», — отметил начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Вячеслав Шульгин.

Территория в 6 гектаров находится в долевой собственности братьев Сабуцких и Андрея Баскака. Предприниматели много лет на этом участке разрабатывают песчаный карьер.

Андрей Баскак причастность к происходящему отрицает. Сергей Сабуцкий высказался, что это не мусор, а шлак для строительства дороги.

Территория загрязнения — 0,17 гектаров земли. В ближайшее время должны выдать предписание на ликвидацию мусора.