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Пользователей смартфонов призвали срочно удалить опасное приложение
Пользователей смартфонов призвали срочно удалить вредоносное приложение. Эксперт Зак Доффман предупредил об опасности бесплатных приложений программы SuperVPN.

Пользователей смартфонов призвали срочно удалить вредоносное приложение. Эксперт Зак Доффман предупредил об опасности бесплатных приложений программы SuperVPN, которые якобы созданы для защиты конфиденциальности пользователей смартфонов, но на деле работают против них, сообщает «Российская газета».

SuperVPN заподозрили в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.

«Если на вашем телефоне есть эти бесплатные версии, немедленно удалите их», — отметил Зак Доффман.

Он напомнил, что об опасности сервиса специалисты предупреждали и раньше.

Ранее сообщалось, что данные 21 миллиона пользователей приложений ChatVPN, GeckoVPN и SuperVPN попали в доступную для покупки базу данных. Речь идет об информации об именах и местоположении людей, их электронных адресах и истории платежей. Как предупредили специалисты издания CyberNews, SuperVPN представляет собой один из самых популярных и опасных VPN-сервисов в Google Play.