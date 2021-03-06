Пользователей смартфонов призвали срочно удалить опасное приложение

Пользователей смартфонов призвали срочно удалить вредоносное приложение. Эксперт Зак Доффман предупредил об опасности бесплатных приложений программы SuperVPN.

Пользователей смартфонов призвали срочно удалить вредоносное приложение. Эксперт Зак Доффман предупредил об опасности бесплатных приложений программы SuperVPN, которые якобы созданы для защиты конфиденциальности пользователей смартфонов, но на деле работают против них, сообщает «Российская газета».

SuperVPN заподозрили в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.

«Если на вашем телефоне есть эти бесплатные версии, немедленно удалите их», — отметил Зак Доффман.

Он напомнил, что об опасности сервиса специалисты предупреждали и раньше.