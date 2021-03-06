Онемение конечностей назвали симптомом опасных болезней

Онемение конечностей может быть симптомом опасных болезней. Симптом может свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий эндартериит.

Онемение рук или ног может свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий эндартериит. Об этом « Пятому каналу » рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.

При долговременном положении в неудобной позе может возникнуть чувство онемения из-за сдавливания нервных волокон. При смене позы оно должно уйти, но если человек часто его ощущает, то следует обратиться к врачу.

По словам Есковой, при рассеянном склерозе, ревматоидном артрите и сахарном диабете развивается нейропатия. Это опасный процесс, при котором страдают нервные корешки.

Также ощущение онемения может быть симптомом заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей — болезни Рейно и облитерирующего эндартериита. Если не заняться лечением, то у человека может развиться гангрена.