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Мэр Рязани посетила приют для безнадзорных животных
Глава администрации Рязани Елена Сорокина в субботу, 6 марта, приехала на одну из площадок Городской службы по контролю за безнадзорными животными на проезде Яблочкова. Сорокина осмотрела территорию и вольеры, в которых содержатся животные, обсудила дальнейшую работу приюта.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина в субботу, 6 марта, приехала на одну из площадок Городской службы по контролю за безнадзорными животными на проезде Яблочкова. Об этом сообщается на ее странице «Вконтакте».

Сорокина осмотрела территорию и вольеры, в которых содержатся животные, обсудила дальнейшую работу приюта.

«О том, чтобы закрывать службу даже речи быть не может. Организация нужна нашему городу, ее сотрудники вкладывают в свою работу много сил, доброты и любви к животным. Накоплен большой опыт, который нужно использовать. Считаю, что учреждение должно стать управленческим центром всего волонтерского движения по изменению отношения к животным в Рязани», — написала Елена Сорокина.

По ее словам, сейчас вступает в действие новый федеральный закон, и Рязанская область выстраивает механизмы его исполнения. В Рязани, как и в других муниципальных образованиях, доведены средства на работу с безнадзорными животными. Выделено 14 млн рублей на отлов, вакцинацию, стерилизацию собак, которые после всех необходимых процедур должны быть выпущены в естественную среду обитания, если они не представляют угрозы для окружающих.

«После проведения торгов будет определена организация, которая возьмет на себя функции по работе с животными в городе. К ней предъявляются определенные требования, и мы обязательно будем контролировать их выполнение. Это будут исключительно принципы гуманного обращения с животными, другого не позволит сделать ни закон, ни наша нравственная позиция», — добавила глава администрации.

Сорокина отметила, что городу нужен современный приют для животных. Приют надо построить по всем нормативам. В нем должно быть ветеринарное отделение, блок по приготовлению пищи, помещения для раздельного содержания щенков и взрослых собак.

«В настоящее время подобрано несколько участков. Поручила управлению благоустройства города совместно с руководством службы их осмотреть, определиться, какая из территорий лучше подходит для такой деятельности. Управлению экономики и цифрового развития — проработать вопрос по привлечению частных инвестиций в этот проект. Позиция администрации Рязани очень четкая и определенная: в нашем городе должно быть уютно и комфортно всем. Собаки не должны нападать на людей, но и люди не должны причинять ущерба животным. Только соединив эти правила, мы сделаем город безопасным», — подытожила Сорокина.