В Рязани ищут очевидцев прошлогоднего ДТП

В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего в 2020 году. Всех, у кого есть информация по ДТП, попросили обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 13.

В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

30 июля 2020 года, примерно в 17:30, в Рязани вблизи дома №28 на Московском шоссе, 43-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем Lada Priora, совершил наезд на 57-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход обращался за медицинской помощью.

Всех, у кого есть информация по ДТП, попросили обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 13.