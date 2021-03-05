В «Рязаньэнерго» наградили призера творческого конкурса, посвященного защитникам Отечества

по поручению генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского вручили награду Светлане Верченко, технику производственно-технической группы Старожиловского РЭС, которая заняла второе место в патриотическом онлайн-конкурсе «Отец. Отечество. Отчизна».

В пятницу, 5 марта, в филиале «Рязаньэнерго» по поручению генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского вручили награду Светлане Верченко, технику производственно-технической группы Старожиловского РЭС, которая заняла второе место в патриотическом онлайн-конкурсе «Отец. Отечество. Отчизна».

Творческий конкурс среди сотрудников электросетевых компаний приурочили ко Дню защитника Отечества. Энергетикам предлагалось подготовить видеоролики, в которых они исполняют песни патриотической, военной и современной тематики, а также стихи собственного сочинения о Родине, преемственности поколений, о любви к родителям и трудовом подвиге в мирное время.

Песня, написанная Светланой Верченко «Планета Земля — это наш дом», в ходе онлайн-голосования получила в поддержку 3370 голосов. Важная и актуальная тема экологической безопасности, а также высокий уровень исполнительского мастерства были по достоинству оценены — решением жюри специалист из Рязаньэнерго заняла почетное второе место в творческом состязании коллег-энергетиков.

Светлана Верченко более 15 лет трудится в электросетевом хозяйстве региона. Ее работа, связанная с программными комплексами, требует большой концентрации и внимания. Несмотря на занятость в работе и семейные заботы, Светлана всегда находит время для творчества, участвует в районных и областных культурно-массовых мероприятиях, а в её творческом багаже уже более 30 песен о Родине, семье, матерях и детях, и других близких и понятных людям темам.

Накануне Международного женского дня 8 марта директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев встретился со Светланой Верченко, поздравил её с наступающим весенним праздником, с призовым местом в творческом конкурсе, поблагодарил за активную жизненную позицию и вручил от имени Генерального директора памятный подарок.

«Бережное отношение к истории Отечества и памяти предков, неравнодушие к тому, что происходит вокруг нас сегодня — замечательная черта наших людей. Это помогает всем нам чувствовать связь времен и поколений, дает силы для созидательного мирного труда и вселяет уверенность в завтрашнем дне. И проведенный конкурс показал, что многим нашим сотрудникам есть что сказать коллегам своим патриотичным творчеством», — отметил Сергей Котенев.