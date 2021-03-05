В Госдуме предложили дать пенсионерам новую льготу
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять пенсионерам два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Письмо с предложением он направил в Минтранс.
В Госдуме предложили дать пенсионерам новую льготу. Об этом
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять пенсионерам два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Письмо с предложением он направил в Минтранс.
Сухарев отмечает, что сейчас некоторые категории пассажиров имеют такую льготу, но в их число не входят пенсионеры. У многих граждан пенсионного возраста есть родственники в отдаленных регионах, поэтому пожилые вынуждены тратить на проезд сумму соразмерную своей пенсии.
В своем предложении депутат отмечает, что пенсионерам необходимо предоставить право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов.