В Госдуме предложили дать пенсионерам новую льготу

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять пенсионерам два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Письмо с предложением он направил в Минтранс.

В Госдуме предложили дать пенсионерам новую льготу. Об этом пишет RT.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять пенсионерам два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Письмо с предложением он направил в Минтранс.

Сухарев отмечает, что сейчас некоторые категории пассажиров имеют такую льготу, но в их число не входят пенсионеры. У многих граждан пенсионного возраста есть родственники в отдаленных регионах, поэтому пожилые вынуждены тратить на проезд сумму соразмерную своей пенсии.

В своем предложении депутат отмечает, что пенсионерам необходимо предоставить право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов.