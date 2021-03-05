Сотрудники рязанского УФСИН задержали в Москве преступника, находившегося в розыске

Осужденного задержали в Москве при поддержке столичного спецотряда быстрого реагирования. Преступник был в розыске с 2015 года по статье 228 части 2 УК РФ.

Сотрудники рязанского УФСИН задержали в Москве преступника, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в региональном управлении.

Осужденного задержали в Москве при поддержке столичного спецотряда быстрого реагирования. Преступник был в розыске с 2015 года по статье 228 части 2 УК РФ. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Также злоумышленника подозревают в преступлений по статье 111 части 4 УК РФ («Тяжкое причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Задержанного поместили в СИЗО.

Если вину задержанного докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.