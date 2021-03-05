Соцсети: маршрутчик в Рязани обматерил пассажиров

Маршрутчик в Рязани обматерил пассажиров. Сообщение об этом появилось в соцсетях в пятницу, 5 марта.

Маршрутчик в Рязани обматерил пассажиров. Сообщение об этом появилось в соцсетях в пятницу, 5 марта.

Очевидцы рассказали, что водитель маршрута 98 м², номер машины х260рм, ругался матом на пассажиров, обвинял в поломке двери, показывал угрожающие жесты. Пассажиры отметили, что мужчина выглядел так, как будто был нетрезв. Также на фото видно, что водитель выставил в салон маршрутки свою обувь. Позже в мэрии сообщили, что «после этого инцидента с водителем был расторгнут трудовой договор».