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СМИ назвали возможный гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоу
Назван возможный гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоу. На какую передачу пригласили маньяка не сообщается.

Назван возможный гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоу. Об этом сообщает Telegram — канал «Комсомольская правда».

За выступление на федеральном канале Виктор Мохов мог получить около трех миллионов рублей. На какую передачу пригласили маньяка не сообщается.

Игорь Ким, адвокат Мохова, заявил, что после освобождения его клиент оказался в Москве, «в самой гуще событий, на ток-шоу». Адвокат признает, что участие в ток-шоу это нарушение.

Ранее сообщалось, что вышедший из колонии Мохов вместо Рязанской области поехал в Москву, нарушив тем самым условия административного предписания.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.