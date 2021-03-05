Еще два рязанца скончались от коронавируса

За сутки в регионе зафиксировали еще 62 случая заражения, общее число достигло 24 792. За сутки вызлоровели 78 человек, всего 22 860.

В Рязанской области зафиксировали еще две смерти от коронавируса, всего число летальных случаев достигло 308. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе зафиксировали еще 62 случая заражения, общее число достигло 24 792. За сутки вызлоровели 78 человек, всего 22 860.

В России за сутки заболели 11 024 человека. Общее число заболеваний достигло 4 301 159. За сутки выздоровели 15 464 человека, всего 3 885 321. Скончались 462 человека, всего 88 285.